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Marmara'da yeniden müsilaj beklenmiyor - Son Dakika

Marmara'da yeniden müsilaj beklenmiyor

21.01.2022 11:29
Marmara'da yeniden müsilaj beklenmiyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, geçen yıl Marmara Denizi'ndeki müsilajın (deniz salyası), bu yıl görülme olasılığının düşük olduğunu kaydetti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, geçen yıl Marmara Denizi'ndeki müsilajın (deniz salyası), bu yıl görülme olasılığının düşük olduğunu kaydetti.

Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalında görevli Büyükateş, AA muhabirine, bu olayın, biyolojik, kimyasal, fiziksel şartlar uygun olduğunda çeşitli denizel organizmaların çoğalması sonucu doğal olarak ortaya çıktığını anlattı.

ÇOMÜ olarak bu konuda geniş kapsamlı çalışmalar yaptıklarını, geçen yıl sorunlu bir dönem yaşandığını anımsatan Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, şunları söyledi:

"Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi zaten evsel ve endüstriyel kirliliğin yanı sıra iklim şartlarının da müsilaj oluşturan organizmaların üremesi için ortam sağlaması şeklindeydi. Bu seneye baktığımızda herhangi bir sorun görmüyoruz. İklim şartları normal, mevsimsel seyrinde devam ediyor. Son yaptığımız örneklemeler var ki henüz 2 gün önce yaptık. Çanakkale Boğazı ve Bandırma'dan örneklerimiz var. Su sıcaklığının 9-10 dereceler arasında seyrettiğini gösterdi bize. Çeşitli projelerimizden de örneklemelerimize devam ediyoruz."

Eylül ve ekimden itibaren mevsimsel seyrin uygun gittiğini kaydeden Büyükateş, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemlerde de şartlar bu şekilde devam ettiğinde organizmaların mevsimsel uygun ortamların sistemde oluştuğunda herhangi bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Yaptığımız örneklemeler de bu çerçevede. Şu an için iklimsel şartlara baktığımızda geçen yıl yaşadıklarımızı yaşamayacağımızı söyleyebiliriz. Ama tabi ki dinamik sistemler, sucu sistemler, atmosferik olayların gelişimi bu durumda çok önemli. Dolayısıyla takip etmeye devam edeceğiz."

"Ciddi bir çalışma yürütüldü"

Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, geçen yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı ve ilgili kuruluşların müsilajın bertarafı konusunda ciddi önlemler aldığını hatırlattı.

Bununla ilgili bilim insanlarının da büyük gayretler sarf ettiğini ve müsilajın ortadan kaldırılması ya da oluşumunun önlenmesi için çeşitli projeler hazırlandığını dile getiren Büyükateş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem bakanlık hem de üniversiteler bu konuda çok titiz çalışmalar yaptı. Bizim şu anda da devam eden TUBİTAK projelerimiz var, üniversite projeleri var müsilaj ile ilgili. Yoğun olarak bu konuda çalışmalara devam ediliyor. Çeşitli mercilerden balıkların tüketilmesinde sorun olmadığı, daha çok çift kabuklu yumuşakçalar üzerinde sorunların olabileceğini söylemiştik. Ancak halkımızda bir endişe oluştu. Süreçte balık tüketiminde herhangi bir sakınca yok. Vatandaşlarımız normal balık tüketimine devam edebilir. Şu anda herhangi bir sıkıntı görünmüyor."

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Marmara Denizi, Öğretim Üyesi, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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