Son Dakika Haberleri: Marmara'da Zirai Don Uyarısı

Marmara'da Zirai Don Uyarısı

8 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden zirai don riskine karşı uyarı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden zirai don riskine karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, zirai don riskine karşı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli gibi illeri kapsayan Marmara Bölgesi için uyarıda bulundu.

Yapılan uyarıda, "Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde bu geceden başlayarak cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:01 Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Marmara, Güncel
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