Marmara'da Zirai Don Uyarısı
8 dakika önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden zirai don riskine karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden zirai don riskine karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, zirai don riskine karşı Tekirdağ
, Edirne
, Kırklareli
, İstanbul
, Yalova
, Sakarya
ve Kocaeli
gibi illeri kapsayan Marmara Bölgesi
için uyarıda bulundu.
Yapılan uyarıda, "Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara ve Ege
Bölgesi kıyı kesimlerinde bu geceden başlayarak cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:01 Kaynak: İHA
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