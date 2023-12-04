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Marmara'daki deprem öncesi Android telefonlara gelen uyarı mesajı dikkat çekti - Son Dakika

Marmara'daki deprem öncesi Android telefonlara gelen uyarı mesajı dikkat çekti

İstanbul'da meydana gelen 5.1 deprem endişe yaratırken, sarsıntıdan saniyeler önce telefonlara gelen uyarı mesajı dikkat çekti. Android Deprem Uyarıları Sistemi üzerinden gelen mesajda ''Hafif sarsıntı bekleniyor. Yaklaşık 61,1 km uzaklıkta, ilk tahminlere göre 5.0 büyüklüğünde'' ifadeleri yer aldı.

04.12.2023 - 10:51,
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Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Marmara genelinde büyük paniğe neden olan deprem öncesinde Android telefonlara gelen mesaj ise dikkat çekti. Deprem Uyarıları Sistemi üzerinden gelen iletide "Hafif sarsıntı bekleniyor. Yaklaşık 61,1 km uzaklıkta, ilk tahminlere göre 5.0 büyüklüğünde" ifadeleri yer aldı.

GEMLİK KÖRFEZİ'NDE 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi'nin de 4.9 olarak duyurduğu deprem İstanbul dahil bir çok ilde de hissedildi.

Marmara'daki deprem öncesi Android telefonlara gelen uyarı mesajı dikkat çekti

DEPREMDEN SANİYELER ÖNCE TELEFONLARA MESAJ GİTTİ

Panik yaratan depremden saniyeler önce telefonlara aynı anda gelen bir mesaj ise dikkat çekti. Android işletim sistemine sahip telefonlarda "Android Deprem Uyarıları Sistemi" başlığıyla geçilen mesajda "Hafif sarsıntı bekleniyor. Yaklaşık 61,1 km uzaklıkta, ilk tahminlere göre 5.0 büyüklüğünde" ifadeleri yer aldı.

Marmara'daki deprem öncesi Android telefonlara gelen uyarı mesajı dikkat çekti

DEPREMİN ARDINDAN BİR İLETİ DAHA GELDİ

Deprem gerçekleştikten sonra telefonlara yeni bir mesaj daha geldiği görülürken, iletide "10:42 itibarıyla deprem oldu. Sarsıntıyı hissetmiş olabilirsiniz. Yaklaşık 61,1 km uzaklıkta, ilk tahminlere göre 5.0 büyüklüğünde. Daha fazla bilgi için dokunun" denildi.

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SON DAKİKA: Marmara'daki deprem öncesi Android telefonlara gelen uyarı mesajı dikkat çekti - Son Dakika
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