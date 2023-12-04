Marmara'daki deprem öncesi Android telefonlara gelen uyarı mesajı dikkat çekti

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Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Marmara genelinde büyük paniğe neden olan deprem öncesinde Android telefonlara gelen mesaj ise dikkat çekti. Deprem Uyarıları Sistemi üzerinden gelen iletide "Hafif sarsıntı bekleniyor. Yaklaşık 61,1 km uzaklıkta, ilk tahminlere göre 5.0 büyüklüğünde" ifadeleri yer aldı.

GEMLİK KÖRFEZİ'NDE 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi'nin de 4.9 olarak duyurduğu deprem İstanbul dahil bir çok ilde de hissedildi.

DEPREMDEN SANİYELER ÖNCE TELEFONLARA MESAJ GİTTİ

Panik yaratan depremden saniyeler önce telefonlara aynı anda gelen bir mesaj ise dikkat çekti. Android işletim sistemine sahip telefonlarda "Android Deprem Uyarıları Sistemi" başlığıyla geçilen mesajda "Hafif sarsıntı bekleniyor. Yaklaşık 61,1 km uzaklıkta, ilk tahminlere göre 5.0 büyüklüğünde" ifadeleri yer aldı.

DEPREMİN ARDINDAN BİR İLETİ DAHA GELDİ

Deprem gerçekleştikten sonra telefonlara yeni bir mesaj daha geldiği görülürken, iletide "10:42 itibarıyla deprem oldu. Sarsıntıyı hissetmiş olabilirsiniz. Yaklaşık 61,1 km uzaklıkta, ilk tahminlere göre 5.0 büyüklüğünde. Daha fazla bilgi için dokunun" denildi.