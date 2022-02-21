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Marmara'daki depremden sonra Prof. Dr. Görür'den korkutan açıklama: Konumu gereği bu deprem uyarıcı - Son Dakika

Marmara'daki depremden sonra Prof. Dr. Görür'den korkutan açıklama: Konumu gereği bu deprem uyarıcı

21.02.2022 01:01

Merkez üssü Marmara Denizi olan bölge, gece yarısı 4,1 şiddetinde sallandı. Bu sarsıntıdan sonra isabetli tahminleriyle tanınan Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan bir uyarı geldi. Prof. Dr. Görür, "Deprem Marmara Fay zonunda ve Muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı." açıklamasını yaptı.

Tekirdağ'ın Şarköy açıklarında Marmara Denizi'nde saat 23.20'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği saptanan sarsıntı, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Bu sarsıntının ardından Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan bir uyarı geldi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK GÖRÜLMEDİ

AFAD'dan yapılan paylaşımlarda "Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Marmara'daki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren sözler: Konumu gereği bu deprem uyarıcı

"BU DEPREM UYARICI"

Yaptığı isabetli deprem tahminleriyle bilinen Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Naci Görür, "Arkadaşlar, biraz önce Tekirdağ-Güzelköy açıklarında 4,2'lik bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara Fay zonunda ve Muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı." ifadelerini kullandı.

Marmara'daki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren sözler: Konumu gereği bu deprem uyarıcı
Marmara'daki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren sözler: Konumu gereği bu deprem uyarıcı
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Marmara'daki depremden sonra Prof. Dr. Görür'den korkutan açıklama: Konumu gereği bu deprem uyarıcı Marmara'daki depremden sonra Prof. Dr. Görür'den korkutan açıklama: Konumu gereği bu deprem uyarıcı Depremdeki korku dolu anları anlattılar: 'Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor' Depremdeki korku dolu anları anlattılar: "Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor" ŞARKÖY AÇIKLARINDA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ŞARKÖY AÇIKLARINDA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

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Son Dakika Yaşam Marmara'daki depremden sonra Prof. Dr. Görür'den korkutan açıklama: Konumu gereği bu deprem uyarıcı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmara'daki depremden sonra Prof. Dr. Görür'den korkutan açıklama: Konumu gereği bu deprem uyarıcı - Son Dakika
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