Son Dakika Haberleri: Marmara'daki fırtına feribot seferlerini vurdu
Son Dakika 3. Sayfa Marmara'daki fırtına feribot seferlerini vurdu - Son Dakika

Marmara'daki fırtına feribot seferlerini vurdu

6 saat önce

Eskihisar-Topçular seferini yapan arabalı feribot dün akşam saatlerinde denizin ortasında fırtınaya yakalandı.

Marmara'daki fırtına feribot seferlerini vurdu, System.String[]

Eskihisar-Topçular seferini yapan arabalı feribot dün akşam saatlerinde denizin ortasında fırtınaya yakalandı. Feribottaki yolcular araçlarından dışarıya çıkamazken feribottaki zor anlar kameraya yansıdı.


Marmara Denizinde dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtına akşam üzeri etkisini arttırdı. Bazı seferler iptal olurken Eskihisar - Topçular arasında deniz ulaşımını sağlayan arabalı feribot denizin ortasında fırtınaya yakalandı.


Feribottaki yolcuların bazıları araçlarından dışarıya çıkamazken bazıları da dalgalar yüzünden kafeterya kısmına sığınmak zorunda kaldı. Feribotun üzerine kadar çıkan dev dalgalar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Karanlıkta ilerleyen feribotun üzerine kadar çıkan dev dalgalar araçların bulunduğu alana kadar geldi. 15 dakika gecikmeli olarak iskeleye yanaşan feribotta zor anlar yaşayan yolcular kıyıya çıkınca rahat bir nefes aldı. - YALOVA

Marmara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Miras kavgasında eniştesini öldürdü
Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Esenler Otogarı'nda kadın müdür, firmasının peronlarını bölen duvarları "Satışları engelliyor" deyip çekiçle yıktı Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 19:20:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara'daki fırtına feribot seferlerini vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]