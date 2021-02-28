Marmara'daki hayalet gemiler kaldırıldı - Son Dakika

Marmara'daki hayalet gemiler kaldırıldı

28.02.2021 09:27
Marmara'daki hayalet gemiler kaldırıldı, System.String[]

Pendik sahilinde yıllardır görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan denize giren çocuklara tehlike oluşturan hurda gemiler kaldırıldı.

Pendik sahilinde yıllardır görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan denize giren çocuklara tehlike oluşturan hurda gemiler kaldırıldı. Gemiler, Tuzla Liman Başkanlığı tarafından kaldırılırken, konu ile ilgili yoğun çaba gösteren Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Vatandaşın şikayeti had safhadaydı. Girişimlerimiz sonuç verdi. Tuzla liman başkanlığı tarafından gemiler kaldırılarak sahilimiz temizlendi" dedi.

Pendik sahili çoğu yarı batık halde bulunan hacizli ve başıboş hurda gemilerden temizlendi. Belediye Başkanı Ahmet Cin'in yoğun gayretleriyle gemiler mahkeme kararıyla sahilden kaldırıldı. Gemilerin kaldırılmasıyla çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olundu. Yaz aylarında denize giren çocuklar gemiden atlayarak canlarını tehlikeye de atıyordu. Denizi de kirleten hurda gemilerin kaldırılmasıyla sahilde yürüyüş yapan Pendikliler de rahat bir nefes aldı.

"Vatandaşın şikayeti had safhadaydı temizlendi"

Konuyla ilgili konuşan Başkan Ahmet Cin, "2005 yılından beri maalesef burada sahipsiz ve uygunsuz olan birçok gemi vardı. Bu gemiler hem görüntü kirliliğiyle ilgili hem de can ve mal güvenliğiyle ilgili ciddi endişeler oluşturuyordu. Tuzla Liman Başkanlığımız, Pendik Belediyesi olarak bazı girişimlerimiz olmuştu. ve şu anda sonuç alındı. Hakikaten tehlike arz eden bir durumdu. Fırtınalarda gemiler batmıştı. Bu gemiler de gerçekten buranın deniz ulaşımıyla ilgili tehlike arz ediyordu. Bazı kanunsuz işlerin işlemlerin de yapıldığını maalesef görüyorduk bir türlü çözüm bulunamıyordu. Şimdi hamdolsun bu mesele çözülmüş oldu. Hem çevre açısından, çevre görüntüleri açısından hem de görüntü kirliliği açısından can, mal ve emniyet açısından da bir sorun giderilmiş oldu" dedi.

Pendik Amatör Denizcileri Derneği Başkanı Hulusi Ketenci, "Pendikli olarak yaklaşık 20 yıldır bu bölgede ikamet etmekteyiz. Denizde insanın, halkın iç içe gelmesi ve bu keşmekeşliğin ortadan kaldırılması adına başta Sayın Belediye Başkanımızın gayretleri daha sonra liman başkanımız Burhan Bey'in çabalarıyla birlikte yasal sürecin sonlanmasıyla birlikte buradaki gemiler ortadan kalktı" şeklinde konuştu.

Yaşar Hipar isimli vatandaş ise, "Gemiler kalktı çok güzel oldu. Manzaramız düzeldi. Sağ olsun belediye başkanımızın sayesinde bir rahat bir nefes aldık yani" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Marmara'daki hayalet gemiler kaldırıldı
Marmara'daki hayalet gemiler kaldırıldı
Marmara'daki hayalet gemiler kaldırıldı

Ahmet Cin, Pendik, Tuzla, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmara'daki hayalet gemiler kaldırıldı - Son Dakika


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