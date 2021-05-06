MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ BALIKÇILARI ERKEN PAYDOS ETTİRDİ; "BEŞ AYDIR EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMİYORLAR" - Son Dakika

MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ BALIKÇILARI ERKEN PAYDOS ETTİRDİ; "BEŞ AYDIR EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMİYORLAR"

06.05.2021 14:09

MARMARA Denizi'ni kaplayan deniz salyası olarak da isimlendirilen müsilaj nedeniyle sezonu erken kapatan balıkçılar, ocak ayından bu yana balığa çıkamıyor.

MARMARA Denizi'ni kaplayan deniz salyası olarak da isimlendirilen müsilaj nedeniyle sezonu erken kapatan balıkçılar, ocak ayından bu yana balığa çıkamıyor. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) Başkanı Erdoğan Kartal, 'Marmara Denizi için acil tedbir alınması lazım. Beş aydır evine ekmek götüremeyen balıkçı arkadaşlarımız yetkililerden bir destek bekliyor" dedi. Son günlerde Marmara Denizi'nin farkı noktalarında yoğun olarak görülen müsilaj, çevreye ve deniz canlılarına zarar vermesinin yanı sıra balıkçıları da olumsuz etkiledi. Ocak ayından bu yana etkili olan müsilaj, balıkçıların sezonu erken kapatmasına neden oldu. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) Başkanı Erdoğan Kartal, "Balıkçılara deniz salyasının etkileri oldukça fazla. Ocak ayından beri Marmara Denizi bu şekilde ve gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Biz balıkçıların beş aydır denizde avcılığımız ve gelirimiz yok. Müsilaj daha önceki yıllarda da oldu ama bizleri bu kadar ekilemedi. Bizlere bu kadar zarar veren müsilajı ilk defa yaşadık" dedi.

"MARMARA DENİZİ BU SENE BALIKÇISINA EKMEK VERMEDİ"

Marmara balıkçısının çok sıkıntılı bir dönem geçirdiğini söyleyen Kartal, "Ocak ayından bu yana balıkçıların tamamı çalışmıyor. Bütün balıkçılarımız üç ay önce kendiliğinden paydos etti. Karadeniz'de bu sene işler iyiydi ancak Marmara denizi bu sene balıkçısına ekmek vermedi. Balıkçılarımız ağlarına atsa da müsilajdan dolayı ağı almakta çok sıkıntı yaşıyor. Bazı balıkçı arkadaşlarımızın ağları kayboldu" diye konuştu.

"ORTAMA 5 BİN BALIKÇI EVİNE EKMEK GÖTÜREMİYOR"

Müsilajın teknelere de zarar verdiğini belirten Kartal, "Teknelerin soğutma sistemleri suyu teknenin altından aldığı için müsilaj filtreleri kaplıyor. Özellikle teknenin motorunda yanma meydana geliyor. Marmara Denizi'nde ortama 5 bin 12 metreden küçük balıkçımız var. Bu balıkçılarımızın tamamı şu an eve götürecek ekmek bulamıyor. Marmara Denizi için acil tedbir alınması lazım. Bu kirliliğin denize akmaması gerek. Beş aydır evine ekmek götüremeyen balıkçı arkadaşlarımız yetkililerden bir destek bekliyor" ifadelerini kullandı.

"DENİZ SALYASI BİZİ MAHVETTİ"

Balıkçı İsmail Gedik de "Müsilaj bizi oldukça etkiliyor. Ağlarımızı attıktan 20 dakika sonra ağların gözleri kapanıyor. En son ağı dün akşam attım. Ağa balıklar müsilaj yüzünden gelmiyor. Ocak ayından bu yana süreç bu şekilde devam ediyor. Teknemizin deniz suyu soğutma sistemi var. Müsilaj yüzünden teknenin içinde bulunan filtreler tıkanıyor. Bu da bize en az 10 bin liralık bir zarar demek. Aslında bu zamanlar bizim en çok çalışmamız gereken dönemler ancak deniz salyası bizi mahvetti" dedi.

"DENİZ SALYASI BİZİ DENİZDEN SOĞUTTU"

Olta balıkçılığı yapan Ramazan Dereli ise,"Müsilaj biz balıkçıları çok etkiledi. Müsilaj her geçen gün şiddetini arttırarak devam ediyor. Şu an Marmara Denizi nefes alamaz hale geldi. Ben oltacıyım olta atarken deniz salyası tellere takılıyor.Ağ atan arkadaşlarım 20 dakika sonra ağları çekmek zorunda kalıyor. Attıkları ağları bulamayanlar da var. Müsilaj son bir aydır kendini çok hissettirdi. Hiç bu kadar yoğun olmamıştı. Mart ayından bu yana 1 kilo istavrit tutabildim. Eskiden 15 dakikada 3 kilo balık tutabiliyorduk. Deniz salyası bizi yıldırdı. Denizden, meslekten soğuttu. Yetkililerin bir an önce bu duruma bir çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ BALIKÇILARI ERKEN PAYDOS ETTİRDİ; BEŞ AYDIR EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMİYORLAR
MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ BALIKÇILARI ERKEN PAYDOS ETTİRDİ; BEŞ AYDIR EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMİYORLAR
MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ BALIKÇILARI ERKEN PAYDOS ETTİRDİ; BEŞ AYDIR EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMİYORLAR
MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ BALIKÇILARI ERKEN PAYDOS ETTİRDİ; BEŞ AYDIR EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMİYORLAR
MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ BALIKÇILARI ERKEN PAYDOS ETTİRDİ; BEŞ AYDIR EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMİYORLAR
MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ BALIKÇILARI ERKEN PAYDOS ETTİRDİ; BEŞ AYDIR EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMİYORLAR
MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ BALIKÇILARI ERKEN PAYDOS ETTİRDİ; BEŞ AYDIR EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMİYORLAR
MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ BALIKÇILARI ERKEN PAYDOS ETTİRDİ; BEŞ AYDIR EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMİYORLAR
MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ BALIKÇILARI ERKEN PAYDOS ETTİRDİ; BEŞ AYDIR EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMİYORLAR
MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ BALIKÇILARI ERKEN PAYDOS ETTİRDİ; BEŞ AYDIR EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMİYORLAR
MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ BALIKÇILARI ERKEN PAYDOS ETTİRDİ; BEŞ AYDIR EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMİYORLAR
MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ BALIKÇILARI ERKEN PAYDOS ETTİRDİ; BEŞ AYDIR EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMİYORLAR
MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ BALIKÇILARI ERKEN PAYDOS ETTİRDİ; BEŞ AYDIR EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMİYORLAR
MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ BALIKÇILARI ERKEN PAYDOS ETTİRDİ; BEŞ AYDIR EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMİYORLAR
MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ BALIKÇILARI ERKEN PAYDOS ETTİRDİ; BEŞ AYDIR EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMİYORLAR

Marmara Denizi, Marmara, Ocak, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ BALIKÇILARI ERKEN PAYDOS ETTİRDİ; 'BEŞ AYDIR EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMİYORLAR' - Son Dakika


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