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Marmara'daki müsilajı Anadolu'daki balıkçıları da etkiledi - Son Dakika

Marmara'daki müsilajı Anadolu'daki balıkçıları da etkiledi

25.06.2021 10:20
Marmara'daki müsilajı Anadolu'daki balıkçıları da etkiledi, System.String[]

Son zamanlarda Marmara denizinde görülen müsilaj, İç Anadolu şehri olan Eskişehir'deki balıkçıların da satışlarını olumsuz etkiledi.

Son zamanlarda Marmara denizinde görülen müsilaj, İç Anadolu şehri olan Eskişehir'deki balıkçıların da satışlarını olumsuz etkiledi.

Marmara denizinde müsilaj görülmesinin ardından haftalar geçiyor. İlgili Bakanlıklarla beraber yetkililer temizlik çalışması için gerekli adımları atıyor. Deniz sularında yoğunlaşan müsilaj haberi ülkede gündem olurken, vatandaşlar artık balık almadan önce balığın hangi denizden geldiğini soruyor. Bazı vatandaşlar balıkta da müsilaj zehri olabilir diyerek balıkçılardan alışveriş yapmadan geri dönüyorlar. Eskişehir'deki balıkçılar, balıklarını Karadeniz ve Ege bölgesinden almalarına rağmen vatandaşların 'müsilaj' tepkisiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtiyorlar.

"'BU BALIK MARMARA'DAN MI?' DİYE SORUYOR"

Uzun yıllardır Eskişehir'de tezgah başı olarak bulan Muharrem Şahin, Marmara'daki müsilaj sonrasında yaşadıklarını dile getirdi. Balıkçı Şahin, "Şu anda zaten balık sezonun dışındayız. Bununla birlikte son kaç gündür gündem olan müsilaj bizi bir daha vurdu. Biz balıklarımızı Karadeniz ve İzmir bölgesinden alıyoruz. Bu nedenle müsilaj ile alakamız yok. Ancak bize balık almaya gelen her 10 kişiden 6-7 kişi 'Bu balık Marmara'dan mı?' diye soruyorlar. 'Hayır, değil' diyoruz. Yine 'nereden getirdiniz o zaman' diye soruyor. Bazılar gelip balığı sormadan 'bunda zehir olabilir mi?' diye soruyorlar. Hayatımı bu tezgahta verdim. Kimse gelip de 'hangi denizden aldınız bu balık?' diye sormazdı. Ancak şu anda çoğu bizim balıklar Marmara'dan getirdiğimizi sanıyor. Daha önce haftada 3-4 gün bile bizden sürekli balık alan vatandaşlar vardır. Onlar bize soru sormazsa da balık almayı bıraktılar. Diğer vatandaşlar da dediğim gibi korkarak yaklaşıyor. Gözümle görmediniz bu müsilaj bizim satışlarımıza son darbeyi vurdu" diye konuştu.

"İNSANLARI ANLATMAYI ÇALIŞIYORUZ"

Muharrem Şahin, balık ve müsilaj ile ilgili soru soran vatandaşları doğru bilgiyi ulaşmaya çalıştığı söyledi. Şahin, "Bize soru soranlara biz şunu diyoruz; 'Bakın şu anda Marmara denizinde avlanma yok. Avlanma olsa da bu müsilajdan insan salığına zarar olmadığını uzamanlar söyledi. Biz yıllardır burada balık satıyoruz. Zehir veya vatandaşlara her hangi bir durumda en küçük ihtimale zarar verecek ürün satmıyoruz, satmayacağız da" dedi.

"YANLIŞ BİLİNENLERE AYDINLIK GETİRİLMELİ"

Kentin birçok mahallesinde balık tezgahı bulunan balıkçı Selahattin Aslanbenzer de müsilajdan etkilediğini söyledi.

Aslanbenzer, "Müsilaj çıktıktan sonra satışlarımız azaldı. Vatandaş artık balık almaktan çekiniyor. İster istemez olumsuz etkilendik. Bir an önce müsilaj hakkında insanlar arasında dolaşan yanlış bilgilere aydınlık getirmezse yerel balıkçılar etkilenmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

(Moshıur Rahman/İHA)

Marmara'daki müsilajı Anadolu'daki balıkçıları da etkiledi
Marmara'daki müsilajı Anadolu'daki balıkçıları da etkiledi
Marmara'daki müsilajı Anadolu'daki balıkçıları da etkiledi

İç Anadolu, Eskişehir, Müsilaj, Marmara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Marmara'daki müsilajı Anadolu'daki balıkçıları da etkiledi - Son Dakika Ekonomi


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