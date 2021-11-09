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Marmara'daki sis yoğunluğu gemileri Tekirdağ kıyılarına hapsetti - Son Dakika

Marmara'daki sis yoğunluğu gemileri Tekirdağ kıyılarına hapsetti

09.11.2021 11:30
Marmara'daki sis yoğunluğu gemileri Tekirdağ kıyılarına hapsetti

Marmara'daki sis yoğunluğu gemileri Tekirdağ kıyılarına hapsetti Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu sis uyarılarından sonra Marmara Denizinden etkili olan sis sebebiyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Marmara'daki sis yoğunluğu gemileri Tekirdağ kıyılarına hapsetti

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu sis uyarılarından sonra Marmara Denizinden etkili olan sis sebebiyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan balıkçılar ise sisi denizin en büyük fırtınası olarak nitelendirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodla uyardığı Marmara Bölgesi, 5 gündür yoğun sis etkisi altında. Sis sebebiyle yollarına devam edemeyen çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirlerken, balıkçılardan denizdeki sisten dolayı denize açılamıyor. Denize açılamayan balıkçılar ise günü yırtılan ağlarını tamir etmek ile geçiriyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan balıkçılar, sisin fırtınadan daha etkili olduğunu ifade ettiler.

"Ağır ağır kendini kışa hazırlıyor"

Balıkçı Erdal Coşkunçay sisli havaların balıkçıları kötü etkilediğini ifade ederek, "Allah kısmet ederse bugün sisin son günü. Sis ağır ağır kendini Kışa hazırlıyor. Ayın 15'i, 16'sı gibi büyük bir hava geliyor. Bir daha Şubat ayının 20'sinde bu sisleri göreceğiz. Oda kendini yaza hazırlayacak. Bizimde ömrümüz böyle gelip geçiyor. O sis, bu sis. Bak bugün son. Bundan sonraki gece Kışa giriyoruz. Karla karışık kuvvetli yağmur gelecek şimdi. Doğada kendine böyle ayar yapıyor" diye konuştu.

Fırtınadan daha tehlikeli

Balıkçı Ali Hiçsolmaz, ise sis ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gemi kazalarının olmasına şaşırıyorum. O kadar cihazları var. Sis denizde en büyük fırtınadır. Rüzgarı bilirsin ona göre hareket edersin. Ama siste hiçbir yeri görmüyorsun. Gözü kapalı yürüyorsun. Allah kimsenin başına vermesin. Görmeyen insan gibisin. Ne ile karşılaşacağın belli değil. Biz sisli havalarda denize çıkmayız. Çıkmışsın denizde kalmışsın. Ona göre tecrübelerinle geri gelmeye çalışırsın" dedi.

Marmara Bölgesi, Meteoroloji, Tekirdağ, Marmara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmara'daki sis yoğunluğu gemileri Tekirdağ kıyılarına hapsetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmara'daki sis yoğunluğu gemileri Tekirdağ kıyılarına hapsetti - Son Dakika
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