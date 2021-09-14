Marmara'dan çıkan bol palamut balıkçıyı sevindirdi - Son Dakika

Marmara Denizi'nden çıkan palamut, Tekirdağ'da tezgahlarda yerini almaya başladı.

Tezgahlar, balıkçıların ağlarına bol miktarda takılan palamutla çeşitlendi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine palamudun bolluğunun balıkçıları sevindirmeye başladığını söyledi.

Pehlivanoğlu, sezonun bereketli başladığını ifade ederek, "Herkesin sevdiği özlediği palamut ağlara takılmaya başladı. denize açılan arkadaşlarımız birkaç gündür kıyıya palamutla dönüyor. Şu an tezgahlarımızda balık çeşitlerimiz bol. İnşallah bolluk devam ederse vatandaşlarımız balığa doyacak. Yavaş yavaş lüfer de görülmeye başladı. Balıkçıların yüzünün güldüğü bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz." dedi.

Tekirdağ'da balıkçılık yapan Hasan Erol da palamudun tezgahları süslediğini dile getirdi.

Erol, balık çeşidinin fazla olmasının vatandaşları da sevindirdiğini belirterek, "2-3 gündür palamut çıkmaya başladı. İnşallah böyle devam ederse halkımız palamut yer. Sezon açıldığında palamut yoktu. Artık taze palamut tezgahlarımızda var. Gittikçe de palamudun boyu büyüyor. İriliğine göre de fiyatlar değişiyor. Bundan sonra balıkta çeşitte artacak diye bekliyoruz." diye konuştu.

Palamut tezgahlarda 30-35 liradan satılıyor.