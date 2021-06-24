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MARMARA'DAN ÇIKARILAN MÜSİLAJ ŞİLE'DE TOPLANIYOR - - Son Dakika

MARMARA'DAN ÇIKARILAN MÜSİLAJ ŞİLE'DE TOPLANIYOR -

24.06.2021 13:13

MARMARA Denizi'nden çıkan müsilaj, Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'nde toplanıyor.

MARMARA Denizi'nden çıkan müsilaj, Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'nde toplanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen müsilajla mücadelede çalışmalarında denizden toplanan müsilaj, toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSTAÇ'a ait Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'ndeki Düzenli Depolama Alanı'na getiriliyor. Sızdırmaz vidanjörlerle getirilen müsilaj 3 bin metreküplük depolama alanına dökülüyor. Depolama alanı çöplerin döküldüğü yerin hemen yanında bulunuyor. Toprağa dökülen müsilajın kahverengi renk aldığı ve su birikintilerinin de oluştuğu görülüyor.

Depolama alanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İBB ve özel kuruluşların topladığı müsilaj getiriliyor.

MARMARA'DAN ÇIKARILAN MÜSİLAJ ŞİLE'DE TOPLANIYOR -
MARMARA'DAN ÇIKARILAN MÜSİLAJ ŞİLE'DE TOPLANIYOR -
MARMARA'DAN ÇIKARILAN MÜSİLAJ ŞİLE'DE TOPLANIYOR -
MARMARA'DAN ÇIKARILAN MÜSİLAJ ŞİLE'DE TOPLANIYOR -

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARA'DAN ÇIKARILAN MÜSİLAJ ŞİLE'DE TOPLANIYOR - - Son Dakika


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