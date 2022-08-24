Marmara Denizi'ni şimşekler aydınlattı - Son Dakika
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Marmara Denizi'ni şimşekler aydınlattı

24.08.2022 22:13

Marmara Deniz'ini aydınlatan şimşekler Bursa'dan görüldü.

Marmara Deniz'ini aydınlatan şimşekler Bursa'dan görüldü.

Marmara Denizi'nin Bursa'nın Mudanya ilçesine kıyılarından şimşekler gözlemlendi. Art ardına çakan şimşekler güzel görüntüler oluştururken bir yandan da tedirgin etti. Şimşeklerin çakması kısa süreli etrafı gündüze çevirdi. Birkaç gün öncesinden AFAD tarafından Bursa ve çevre ilçelerde yoğun yağışa karşı vatandaşlar uyarılmıştı. Bursa'da cuma gününe kadar aralıklarla yer yer yağışlar bekleniyor.

Ayrıca Bursa'nın bazı ilçelerinde yağış ve rüzgardan ağaçlar devrildi, hayat olumsuz etkilendi.

(Samet Doğru/İHA)

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Marmara Denizi'ni şimşekler aydınlattı Marmara Denizi'ni şimşekler aydınlattı İçki içerken dengesini kaybedip, kayalıklardan düştü İçki içerken dengesini kaybedip, kayalıklardan düştü
Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Mudanya, Marmara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Denizi'ni şimşekler aydınlattı - Son Dakika

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