Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi (5) - Vatandaş röportajları
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Marmara Denizi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi (5) - Vatandaş röportajları

45 dakika önce

Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, saat 11.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları, büyüklüğünün ise 4.6 olduğunu duyurdu.

Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

Marmara Denizi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi (5) - Vatandaş röportajları

Marmara Denizi, Silivri, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:37 Kaynak: AA
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