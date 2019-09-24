Marmara Denizi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi (5) - Vatandaş röportajları
45 dakika önce
Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:37 Kaynak: AA
Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, saat 11.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları, büyüklüğünün ise 4.6 olduğunu duyurdu.
Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.
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