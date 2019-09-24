Marmara Denizi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi (4)
2 saat önce
Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:07 Kaynak: AA
Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, saat 11.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları, büyüklüğünün ise 4.6 olduğunu duyurdu.
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