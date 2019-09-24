Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi açıklarında deprem - Silivri'de bazı veliler çocuklarını okuldan aldı
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Marmara Denizi açıklarında deprem - Silivri'de bazı veliler çocuklarını okuldan aldı

1 saat önce

Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, saat 11.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları, büyüklüğünün ise 4.6 olduğunu duyurdu.

Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

Marmara Denizi açıklarında deprem - Silivri'de bazı veliler çocuklarını okuldan aldı

Marmara Denizi, Silivri, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:49 Kaynak: AA
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