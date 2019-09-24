Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi açıklarında deprem - UDİM Müdürü Dr. Doğan Kalafat'ın açıklamaları
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Marmara Denizi açıklarında deprem - UDİM Müdürü Dr. Doğan Kalafat'ın açıklamaları

16 dakika önce

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Marmara Denizi açıklarında deprem - UDİM Müdürü Dr. Doğan Kalafat'ın açıklamaları

Boğazici Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:29 Kaynak: AA
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