Marmara Denizi açıklarında deprem - UDİM Müdürü Dr. Doğan Kalafat'ın açıklamaları
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:29 Kaynak: AA
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