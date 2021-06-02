Üye Girişi
MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR... DOÇ. DR.BALCI: MARMARA DENİZİ FOSEPTİK ÇUKUR HALİNE GELDİ - Son Dakika

MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR... DOÇ. DR.BALCI: MARMARA DENİZİ FOSEPTİK ÇUKUR HALİNE GELDİ

02.06.2021 13:48

İSTANBUl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. Muharrem Balcı, "Deniz salyasının Marmara bölgesinde bu kadar yoğun oluşmasının bazı nedenleri var. Marmara Denizi foseptik çukur haline geldi" dedi.

İSTANBUl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. Muharrem Balcı, "Deniz salyasının Marmara bölgesinde bu kadar yoğun oluşmasının bazı nedenleri var. Marmara Denizi foseptik çukur haline geldi" dedi.

Marmara Denizi'nde deniz salyası olarak bilinen müsilajın kirlilik nedeniyle oluştuğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Muharrem Balcı, 'Marmara Denizi foseptik çukur haline geldi. Marmara Denizi'ne akan dereler ve nehirler artık birer atık su kanalı oldu. Bir an önce tüm arıtma tesisleri ve kirlilik kaynakları tespit edilmeli" dedi.

Marmara bölgesinde iklim krizi yaşandığını söyleyen Muharrem Balcı, 'Deniz salyasının Marmara bölgesinde bu kadar yoğun oluşmasının bazı nedenleri var. Öncelikle Marmara bölgesinin yoğun göç alması, sanayi kuruluşlarının çoğunluğunun bu bölgede bulunması, bu sanayi kuruluşlarının atıkları bir şekilde Marmara Denizi'ne ulaşması ve nüfus yoğunluğunun ürettiği evsel, kanalizasyon atıklarının derin deşarj yoluyla veya basit arıtma yöntemleriyle Marmara Denizi'ne verilmesi. Bunun sonucunda da Marmara Denizi foseptik çukur haline geldi" dedi.

'MARMARA DENİZİNE AKAN NEHİRLER VE DERELER BİRER ATIK SU KANALLARI OLDU"

Dr. Muharrem Balcı, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Şu an Marmara denizine akan nehirler ve dereler aslında nehir ve dere değil artık atık su kanalları. Bu nehir ve derelerde elinizi dahi yıkayamazsınız. Örneğin, Ergene Nehri'nin atık suyu bazı ön işlemlerden geçtikten sonra Marmara Denizi'ne deşarjının başladığını biliyoruz. İstanbul'daki derelerde artık atık su kanalı haline gelmiş durumda. Hatta havaların ısınmasıyla birlikte bu derelerde buharlaşmada yüksek olduğu için kirlilik daha da artmakta. Bu kirlilikler de Marmara Denizi'ne taşınmakta ve deniz salyası oluşmakta"

'DOĞA ARTIK BU ATIKLARI KALDIRAMIYOR"

Deniz salyasının oluşmasının asıl nedeninin atıklar olduğunu söyleyen Dr. Muharrem Balcı, 'Türkiye'de arıtma tesislerinin büyük bir çoğunluğu sadece ön işlem yapıyor. Kaba bir filtreleme sonrası geri kalan atıklar dereler veya derin deşarj yoluyla Marmara Denizi'ne ulaşıyor. Ülkemizde kimyasal ve biyolojik gelişmiş arıtma sistemleri tam olarak olmadığı için bu artıklar yeterince arıtılmıyor. Atıklar gübre görevi görüyor ve deniz salyasının beslendiği azot ve fosfatı dereler Marmara Denizi'ne taşıyor. Doğa artık bu atıkları kaldıramıyor" diye konuştu.

'MARMARA DENİZİNE DÖKÜLEN DERELER BİR AN ÖNCE İYİLEŞTİRİLMELİ"

Öncelikle acil eylem planlarının oluşturulması gerektiğini söyleyen Dr. Muharrem Balcı, 'Deniz salyası sadece İstanbul'un sorunu değil. Kaynağı bilinen ve bilinmeyen kirlilik kaynakları bir an önce araştırılmalı. Marmara denizine dökülen dereler iyileştirilmeli ve arıtma tesisleri güncellenmeli" ifadelerini kullandı.

MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR... DOÇ. DR.BALCI: MARMARA DENİZİ FOSEPTİK ÇUKUR HALİNE GELDİ
MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR... DOÇ. DR.BALCI: MARMARA DENİZİ FOSEPTİK ÇUKUR HALİNE GELDİ
MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR... DOÇ. DR.BALCI: MARMARA DENİZİ FOSEPTİK ÇUKUR HALİNE GELDİ
MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR... DOÇ. DR.BALCI: MARMARA DENİZİ FOSEPTİK ÇUKUR HALİNE GELDİ
MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR... DOÇ. DR.BALCI: MARMARA DENİZİ FOSEPTİK ÇUKUR HALİNE GELDİ
MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR... DOÇ. DR.BALCI: MARMARA DENİZİ FOSEPTİK ÇUKUR HALİNE GELDİ
MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR... DOÇ. DR.BALCI: MARMARA DENİZİ FOSEPTİK ÇUKUR HALİNE GELDİ
MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR... DOÇ. DR.BALCI: MARMARA DENİZİ FOSEPTİK ÇUKUR HALİNE GELDİ
MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR... DOÇ. DR.BALCI: MARMARA DENİZİ FOSEPTİK ÇUKUR HALİNE GELDİ
MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR... DOÇ. DR.BALCI: MARMARA DENİZİ FOSEPTİK ÇUKUR HALİNE GELDİ
MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR... DOÇ. DR.BALCI: MARMARA DENİZİ FOSEPTİK ÇUKUR HALİNE GELDİ
MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR... DOÇ. DR.BALCI: MARMARA DENİZİ FOSEPTİK ÇUKUR HALİNE GELDİ
MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR... DOÇ. DR.BALCI: MARMARA DENİZİ FOSEPTİK ÇUKUR HALİNE GELDİ
MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR... DOÇ. DR.BALCI: MARMARA DENİZİ FOSEPTİK ÇUKUR HALİNE GELDİ

Marmara Denizi, Muharrem Balcı, İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR... DOÇ. DR.BALCI: MARMARA DENİZİ FOSEPTİK ÇUKUR HALİNE GELDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiltere'de palalı saldırganlar dehşet saçtı! Olaya tanık olanların çığlıkları dünyaca ünlü parkta yankılandı İngiltere'de palalı saldırganlar dehşet saçtı! Olaya tanık olanların çığlıkları dünyaca ünlü parkta yankılandı Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı "Bilerek atladım" dedi Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu Sri Lanka'da günlerdir yanan konteyner gemisi batıyor Sri Lanka'da günlerdir yanan konteyner gemisi batıyor Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı

Son Dakika Haberleri
14:24 İngiltere'de palalı saldırganlar dehşet saçtı! Olaya tanık olanların çığlıkları dünyaca ünlü parkta yankılandı
14:21 Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?
14:20 Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim
14:09 TikTok'a 1,4 milyar euroluk dava! Hollanda'da on binlerce ebeveyn sosyal medya platformuna dava açtı
14:05 Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı "Bilerek atladım" dedi
14:00 Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar
13:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu!
13:34 Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı!
13:32 Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu
13:31 Sedat Peker'e bir şok daha: Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen arkadaşı Boban Tomovski gözaltına alındı
Sınırda provakasyon! Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi Sınırda provakasyon! Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi         
14:25
Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı? Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?         
14:21
TikTok'a 1,4 milyar euroluk dava! Hollanda'da on binlerce ebeveyn sosyal medya platformuna dava açtı TikTok'a 1,4 milyar euroluk dava! Hollanda'da on binlerce ebeveyn sosyal medya platformuna dava açtı         
14:10
Otomobil devirdiği direğin altında ezilirken, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti Otomobil devirdiği direğin altında ezilirken, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti         
14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu!         
13:56
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı!         
13:34
İstanbul'da metro sefer saatlerine kademeli normalleşme ayarı İstanbul'da metro sefer saatlerine kademeli normalleşme ayarı         
13:17
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı         
12:45
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi         
11:57
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi         
10:06
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 14:37:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR... DOÇ. DR.BALCI: MARMARA DENİZİ FOSEPTİK ÇUKUR HALİNE GELDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement