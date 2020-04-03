Marmara Denizi ile Batı Karadeniz için fırtına uyarısı - Son Dakika

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Marmara Denizi ile Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
6 saat önce
Marmara Denizi ile Batı Karadeniz'de pazar günü kuvvetli fırtına bekleniyor.
Marmara Denizi ile Batı Karadeniz'de pazar günü kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi ile Batı Karadeniz'deki rüzgarın, pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 7 ile 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Ulaşımda muhtemel aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:54 Kaynak: AA
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