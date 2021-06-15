Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle gereği "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu" toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum başkanlığında İstanbul ili Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.
Toplantıya, ilimiz Valisi İlhami Aktaş ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yanı sıra diğer kurul üyeleri katıldı
Toplantıda müsilaj temizliğinde gelinen son durum değerlendirilerek, izlenecek yol haritası ve yapılacak çalışmalar görüşüldü.
Kaynak: Habermetre
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