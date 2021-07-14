MARMARA DENİZİ KORUMA EYLEM PLANI KOORDİNASYON KURULU'NUN İKİNCİ TOPLANTISI BAŞLADI - Son Dakika

MARMARA Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'un başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı.

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