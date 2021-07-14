Üye Girişi
MARMARA DENİZİ KORUMA EYLEM PLANI KOORDİNASYON KURULU'NUN İKİNCİ TOPLANTISI BAŞLADI - Son Dakika

MARMARA DENİZİ KORUMA EYLEM PLANI KOORDİNASYON KURULU'NUN İKİNCİ TOPLANTISI BAŞLADI

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:45
MARMARA DENİZİ KORUMA EYLEM PLANI KOORDİNASYON KURULU'NUN İKİNCİ TOPLANTISI BAŞLADI, System.String[]

MARMARA Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı.

MARMARA Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı.

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ikinci kez bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sağlık Bakanı Yardımcısı Tolga Tolunay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanı Deniz Albay Hakan Kuşlaroğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Yalova Valisi Muammer Erol, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, TÜBİTAK ve Marmara Belediyeler Birliği Bilim ve Teknik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK-MAM Başkanı Dr. Osman Okur, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Eyyüp Karahan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Başkanı Murat Kıran, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Büyükkaralı ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Bakan Kurum'un toplantının ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.

MARMARA DENİZİ KORUMA EYLEM PLANI KOORDİNASYON KURULU'NUN İKİNCİ TOPLANTISI BAŞLADI
MARMARA DENİZİ KORUMA EYLEM PLANI KOORDİNASYON KURULU'NUN İKİNCİ TOPLANTISI BAŞLADI
MARMARA DENİZİ KORUMA EYLEM PLANI KOORDİNASYON KURULU'NUN İKİNCİ TOPLANTISI BAŞLADI
MARMARA DENİZİ KORUMA EYLEM PLANI KOORDİNASYON KURULU'NUN İKİNCİ TOPLANTISI BAŞLADI
MARMARA DENİZİ KORUMA EYLEM PLANI KOORDİNASYON KURULU'NUN İKİNCİ TOPLANTISI BAŞLADI
MARMARA DENİZİ KORUMA EYLEM PLANI KOORDİNASYON KURULU'NUN İKİNCİ TOPLANTISI BAŞLADI
MARMARA DENİZİ KORUMA EYLEM PLANI KOORDİNASYON KURULU'NUN İKİNCİ TOPLANTISI BAŞLADI
MARMARA DENİZİ KORUMA EYLEM PLANI KOORDİNASYON KURULU'NUN İKİNCİ TOPLANTISI BAŞLADI
MARMARA DENİZİ KORUMA EYLEM PLANI KOORDİNASYON KURULU'NUN İKİNCİ TOPLANTISI BAŞLADI

Dolmabahçe Sarayı, Marmara Denizi, Murat Kurum, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARA DENİZİ KORUMA EYLEM PLANI KOORDİNASYON KURULU'NUN İKİNCİ TOPLANTISI BAŞLADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaraylı taraftarlar, 999 TL'den satışa çıkan yeni formanın fiyatına isyan etti 13:38 Galatasaraylı taraftarlar, 999 TL'den satışa çıkan yeni formanın fiyatına isyan etti Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun 13:06 Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil 12:40 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil
O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı 12:29 O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı 12:01 Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı 11:55 Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı
Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti 10:43 Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda 10:22 Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda

Son Dakika Haberleri
13:43 Galatasaray taraftarı isyan etti! Yeni formalar 999 TL'den satışa çıkarıldı
13:41 Düğün salonlarıyla ilgili emsal karar! Verdiği kaporayı mahkeme kararıyla geri aldı
13:36 Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi
13:06 Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun
12:59 Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı
12:39 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil
12:29 O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı
12:22 Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu
11:56 Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı
11:47 Başak Demirtaş'tan Adalet Bakanı Gül'e: Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı olabilir ki?
Düğün salonlarıyla ilgili emsal karar! Verdiği kaporayı mahkeme kararıyla geri aldı Düğün salonlarıyla ilgili emsal karar! Verdiği kaporayı mahkeme kararıyla geri aldı         
13:42
Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi         
13:36
Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı         
12:59
Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı         
12:35
Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu         
12:22
Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı         
11:56
Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor         
11:46
Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız         
10:41
Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi         
09:37
BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız         
09:31
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı         
07:59
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada         
20:02
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 13:47:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MARMARA DENİZİ KORUMA EYLEM PLANI KOORDİNASYON KURULU'NUN İKİNCİ TOPLANTISI BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement