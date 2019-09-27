Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı kaydedildi
2 saat önce
AFAD verilerine göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı meydana geldi.
AFAD verilerine göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:56
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