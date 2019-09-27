Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı kaydedildi
Son Dakika Ekonomi Haber

Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı kaydedildi

2 saat önce

AFAD verilerine göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı meydana geldi.

Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı kaydedildi, System.String[]

AFAD verilerine göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı meydana geldi.

Marmara Denizi, AFAD, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbullular geceyi parklarda geçirdi
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde eğitime ara verildi İstanbul'daki 5,8'lik depremin ardından 144 artçı meydana geldi Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 12:11:01. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı kaydedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]