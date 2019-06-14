Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

2 saat önce

Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı yaşandı.

Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, System.String[]
Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:01 Kaynak: AA
AFAD, Marmara Denizi, Güncel
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