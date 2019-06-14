Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
2 saat önce
Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı yaşandı.
Marmara Denizi
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:01 Kaynak: AA
'nde 3,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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