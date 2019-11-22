Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

6 saat önce

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, System.String[]

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 17.36'da Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem hissedildi.


Deprem Yalova'ya 0,68 kilometre uzaklıkta ve 7,03 kilometre derinlikte meydana geldi.

Marmara Denizi, Deprem, Yalova, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı Sözcü yazarı Rahmi Turan, Beştepe'de Erdoğan'la görüşen ismi açıkladı FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'de olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 00:31:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]