Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
36 dakika önce
Marmara Denizi'nde sabah saat 07.21'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yalova açıklarında 9.91 km derinlikte meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:55
Yalova açıklarında Marmara Denizi'nde sabah saat 07.21'de meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.
Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar güne depremle başladı. Pazar günü olması nedeniyle uyuyanlar ise sarsıntıyı uykuda hisseetti.
3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE
AFAD'ın açıklamasına göre Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında meydana gelen deprem 3.8 büyüklüğünde. Deprem, sabah saat 07.21'de 9.91 km derinlikte meydana geldi. Sarsıntılar İstanbul'da da hissedildi.
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