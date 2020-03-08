Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

36 dakika önce

Marmara Denizi'nde sabah saat 07.21'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yalova açıklarında 9.91 km derinlikte meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.

Yalova açıklarında Marmara Denizi'nde sabah saat 07.21'de meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar güne depremle başladı. Pazar günü olması nedeniyle uyuyanlar ise sarsıntıyı uykuda hisseetti.

3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD'ın açıklamasına göre Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında meydana gelen deprem 3.8 büyüklüğünde. Deprem, sabah saat 07.21'de 9.91 km derinlikte meydana geldi. Sarsıntılar İstanbul'da da hissedildi.

Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Marmara Denizi, Deprem, Yalova, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:55 
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