Marmara Denizi'nde 3.9 Büyüklüğünde Deprem
39 dakika önce
MARMARA Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MARMARA Denizi'nde Bursa
'nın Karacabey
ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bursa'nın yanı sıra Balıkesir
, Yalova
ve İstanbul
'da da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü, Marmara Denizi
'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi Bayramdere Mahallesi'nin 4,11 kilometre açıkları olarak saptadığı deprem, saat 07.20'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Bursa'nın yanı sıra Balıkesir, Yalova ve İstanbul'da da hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
ise merkez üssünü Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıkları olarak tespit ettiği depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:52 Kaynak: DHA
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