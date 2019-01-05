Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Marmara Denizi'nde 3.9 Büyüklüğünde Deprem

36 dakika önce

MARMARA Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde 3.9 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
MARMARA Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bursa'nın yanı sıra Balıkesir, Yalova ve İstanbul'da da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü, Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi Bayramdere Mahallesi'nin 4,11 kilometre açıkları olarak saptadığı deprem, saat 07.20'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Bursa'nın yanı sıra Balıkesir, Yalova ve İstanbul'da da hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise merkez üssünü Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıkları olarak tespit ettiği depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Haber:  BURSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:54 Kaynak: DHA

Karacabey, Bursa, Marmara Denizi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Tacirleri, Drone ile Takip Edilerek Kıskıvrak Yakalandı CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

Son Dakika! Marmara'da 4,1 Büyüklüğünde Meydana Gelen Deprem, İstanbul'da da Hissedildi Yılbaşı Gecesi Kaybolan Polis, Barakada Öldürülmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 08:30:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde 3.9 Büyüklüğünde Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]