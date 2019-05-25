Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde 3, 9 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3, 9 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

MARMARA Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Biga açıkları olan Richter ölçeğine göre 3, 9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde 3, 9 büyüklüğünde deprem, System.String[]
MARMARA Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Biga açıkları olan Richter ölçeğine göre 3, 9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale ve Tekirdağ'da da hissedildi.
?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü, Marmara Denizi'nde Çanakkale'nin Biga ilçesinin 8,31 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 15.13'te meydana geldi. Yerin 10, 27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çanakkale'nin Biga ve Tekirdağ'ın Şarköy ilçelerinde hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4, 2, merkez üssünü ise Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi olarak açıkladı.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:11 Kaynak: DHA
Biga, Çanakkale, Marmara Denizi, Güncel
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