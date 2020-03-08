Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

28 dakika önce

MARMARA Denizi'nde Yalova açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem, System.String[]

MARMARA Denizi'nde Yalova açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Marmara Denizi'nde, Yalova'nın 3.98 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.21'de meydana geldi. Yerin 11.09 kilometre derinliğinde olan deprem, Yalova merkez ve ilçeleri ile Bursa'nın kıyı ilçelerinde de hissedildi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.


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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:03 Kaynak: DHA
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Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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