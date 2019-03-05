Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Marmara Denizi'nde 4.0 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Marmara Denizi'nde Bursa Karacabey açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde 4.0 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Marmara Denizi'nde Bursa Karacabey açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde Bursa Karacabey açıklarında saat 00.07'de yerin 7.01 km derinliğinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:42 Kaynak: İHA

Karacabey, Bursa, Marmara Denizi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dördüncü Kattan Atlayan Kız Arkadaşına "Ölme" Diye Yalvardı "Bize Her Yer Trabzon" Diye Bağıran Fenerbahçe Taraftarı Sözlendi

Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem! İstanbul'da da Hissedildi İçişleri Bakanı Soylu, "İlk Kez Söylüyorum" Dedi ve Açıkladı: Öldürülür ya da Tutuklanır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 01:47:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde 4.0 Büyüklüğünde Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]