Marmara Denizi'nde 4.0 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Marmara Denizi'nde Bursa Karacabey açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Marmara Denizi
'nde Bursa Karacabey
açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD
) alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde Bursa Karacabey açıklarında saat 00.07'de yerin 7.01 km derinliğinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:42 Kaynak: İHA
Dördüncü Kattan Atlayan Kız Arkadaşına "Ölme" Diye Yalvardı
"Bize Her Yer Trabzon" Diye Bağıran Fenerbahçe Taraftarı Sözlendi
Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem! İstanbul'da da Hissedildi
İçişleri Bakanı Soylu, "İlk Kez Söylüyorum" Dedi ve Açıkladı: Öldürülür ya da Tutuklanır