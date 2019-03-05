Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem

Marmara Denizi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Marmara Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Marmara Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karacabey ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin saat 00.07'de ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:29 Kaynak: AA

AFAD, Marmara Denizi, Güncel
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