Marmara Denizi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Marmara Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Marmara Denizi
açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karacabey
ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin saat 00.07'de ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:29 Kaynak: AA
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