Marmara Denizi'nde 5 bin metrekare boyutunda dev hayalet ağı çıkarıldı

Maltepe açıklarında deniz ekolojisine zarar veren 5 bin metrekare boyutundaki dev hayalet ağı, ekiplerin 2 günlük çalışmaları sonucu yaklaşık 30 metre derinlikten su yüzeyine çıkarıldı. Deniz tabanındaki biyoçeşitliliği tehdit eden 5 bin metrekare boyutundaki dev hayalet ağı, havadan görüntülendi.

Dünya Çevre Haftası dolayısıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Gedik Üniversitesi işbirliği ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın katılımı ile Maltepe açıklarında deniz ekolojisine zarar veren yaklaşık 5 bin metre kare boyutunda, 120 metre uzunluğunda 40 metre genişliğindeki dev hayalet ağı, ekiplerin 2 günlük çalışmaları sonucu 30 metre derinlikten su yüzeyine çıkarıldı. 12 dalgıcın da katıldığı çalışmalarda hayalet ağının, deniz altında yaklaşık 10 yıl içinde kaldığı belirlendi. Hayalet ağlar; ticari ya da amatör avcılık yaparken takılan, kopan veya bilerek bırakılan av araçlarının insan kontrolü olmaksızın sucul ekosistemdeki canlıların ölümüne neden olmakta. Deniz tabanındaki biyoçeşitliliği tehdit eden 5 bin metrekare boyutundaki dev hayalet ağı dron ile ve deniz altı kamerası ile görüntülendi.

"4 MİLYON 700 BİN METREKARE ALANI TARADIK"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Hayalet ağı, balıkçıların bilerek ve bilmeyerek veyahut da bizim sahil güvenlik deniz polisimizin denetimi esnasında bırakıp kaçtıkları ağlar. Biz bu ağları denizaltını gösteren robotlar, bölgede avcılık yapan balıkçıları da yaptığımız anketlerde gördük. Çünkü onlar yukarıyı ne kadar biliyorlarsa inanın aşağıyı da o kadar iyi biliyorlar. Onlardan gelen anket sonuçlarıyla beraber derleyip toparlayıp yerlerini belirliyoruz. 2014 yılında başladık projeye çünkü aşağıda bu ağlar, ağlanmaya devam ediyor. Deniz tabanındaki biyoçeşitliliğini tehdit ediyor. Yapısı bakımından da zarar verebiliyor, Yüzlerce yıl orada bozulmadan kalıyorlar. Bunu engellemek amacıyla başlattığımız projede, yaklaşık 4 milyon 700 bin metrekare alanı taradık, 290 bin metrekare ağı çıkarttık. Bu kirliliğe de sebep oluyor. Geçen sene denizlerin ağlardan temizlenmesi, Müsilaj Eylem Planının içerisinde de vardı. Denizlerin ağlardan temizlenmesi projesi çerçevesinde faaliyetimiz eylem planına da girmişti. Bu şekilde çalışmalarımız sürecek" dedi.

"EKOSİSTEME DURDUĞU YILLAR BOYUNCA ÇOK BÜYÜK ZARARLAR VEREBİLECEK BİR AĞ"

Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölüm Başkanı Güvenç Sorar, "Açıkçası çok mutluyuz, daha doğrusu biraz burukluk var. Tabii denizlerinizden bu tür şeyleri çıkartmak bir burukluk veriyor bize. Ama bunları temizlemiş olmanın da açıkçası mutluluğu var. O yüzden büyük bir ağ çıkardık. Ekosisteme durduğu yıllar boyunca çok büyük zararlar verebilecek bir ağ, o yüzden de hem balıkların yaşamını kurtarmış olmanın, hem canlı yaşamını eskiye döndürme çabalarının bu bir sonucu aslında" ifadelerini kullandı.

(Aykut Zor - Sevgi Canpolat - İHA)