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Marmara Denizi'nde 7 bin 932 metreküp müsilaj temizlendi - Son Dakika

Marmara Denizi'nde 7 bin 932 metreküp müsilaj temizlendi

28.06.2021 15:41
Marmara Denizi'nde 7 bin 932 metreküp müsilaj temizlendi, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde müsilajla mücadeleye ilişkin 22 maddelik eylem planı hazırlandığını anımsatarak, "Yalova'da 3, Balıkesir'de 5, Tekirdağ'da 12, Kocaeli'de 1 ve İstanbul'da 5 işletme olmak üzere toplam 26 tesisin, işletmesini kapatma cezası vermek...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde müsilajla mücadeleye ilişkin 22 maddelik eylem planı hazırlandığını anımsatarak, " Yalova'da 3, Balıkesir'de 5, Tekirdağ'da 12, Kocaeli'de 1 ve İstanbul'da 5 işletme olmak üzere toplam 26 tesisin, işletmesini kapatma cezası vermek suretiyle denetimlerimizi yaptık." dedi.

Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Konya'nın Çeltik ilçesinde, Yeni Sanayii Sitesi'nin inşaat alanını inceledi.

Çeltik Belediye Başkanı Ali Meşe'yi makamında ziyaret eden Kurum, daha sonra esnaf ile görüştü.

Ardından Yunak ilçesine gelen Kurum, Belediye Başkanı Ali Konak'ı makamında ziyaret etti. Esnaf ile de görüşen Bakan Kurum, TOKİ tarafından ilçede yapılan toplu konut inşaatında incelemelerde bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Kurum, Çeltik ve Yunak ilçelerine yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

"7 bin denetimde 14 milyon lira idari ceza uygulandı"

Murat Kurum, Marmara Denizi'nde müsilajla mücadeleye ilişkin hazırlanan 22 maddelik eylem planı çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bugüne kadar yaklaşık 7 bin denetimin yapıldığını aktaran Kurum, "Bu çerçevede 14 milyon lira idari para cezası uyguladık ve toplamda 26 işletmeye de men cezası verdik. İşletmeleri bu noktada denetleyerek Marmara'mızı korumak adına adımlarımızı atıyoruz. Yalova'da 3, Balıkesir'de 5, Tekirdağ'da 12, Kocaeli'de 1 ve İstanbul'da 5 işletme olmak üzere toplam 26 tesisin işletmesini kapatma cezası vermek suretiyle denetimlerimizi yaptık." diye konuştu.

Bakan Kurum, Marmara Denizi'ndeki temizlik çalışmalarında 20. günün geride kaldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Toplamda 475 noktada 7 ilimizde müsilajla ilgili temizlik çalışmalarımız da devam ediyor ve 20 günlük sürede toplamda yaklaşık 7 bin 932 metreküp müsilajın temizlenerek bertarafını sağladık. Yine 22 maddelik eylem planı çerçevesinde akademisyenlerimizle, bilim insanlarımızla birlikte adımlarımızı hayata geçiriyoruz. Meclis'te atık su arıtma tesislerinin, yine çevre yatırımlarının yap-işlet-devret modeliyle yapılabilmesine imkan sağlayacak bir düzenlemeyi Meclisimizle birlikte çalıştık. İnşallah bu hafta Meclisimizde, değerli vekillerimizle bu görüşmeleri yapmak suretiyle bu noktada belediyelerimizin kısa vadede bu yatırımlarını yapmasına imkan sağlayacak adımları atıyoruz."

Kurum, amaçlarının Marmara Denizi'ni ve ülke genelini koruyacak adımları kararlılıkla atmak olduğunu vurguladı.

"Bir taraftan temizlik yapıyoruz, bir taraftan denetimlerimizi devam ettiriyoruz"

Eylem planındaki maddelerin belirtilen tarihten daha önce yapılarak Marmara Denizi'nin koruma altına alınmaya çalışıldığını anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Her şey planladığımız şekilde yürütülüyor. Bilim insanlarımızla birlikte gerek biyolojik gerek teknik çalışmaları yürütüyoruz. Bu kapsamda organik bakteriler üzerindeki çalışmamız İstanbul Üniversitemizle devam ediyor. Marmara Denizi'nde 5 ayrı noktada oksijen verme çalışmalarımızı 1 hafta önce başlatmıştık. Bu çerçevede Körfez'de 4, Pendik marinada 1 olmak üzere 5 noktada denizin daha fazla oksijen alabilmesine imkan sağlayacak adımlarımızı da attık. Bu çalışmaları da takip ediyoruz. Bir taraftan temizlik yapıyoruz, bir taraftan denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Bir taraftan kısa vadede atılacak adımları atmaya çalışıyor ve uzun vadede yapılacak planlamalar çerçevesinde Marmara'mızı inşallah dünden daha iyi bir hale getirecek adımları da atmaya çalışıyoruz. 7 ilde valilik koordinasyonunda süreç yürütülmektedir."

Marmara Denizi, Balıkesir, İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde 7 bin 932 metreküp müsilaj temizlendi - Son Dakika


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