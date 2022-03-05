Marmara Denizi'nde 80 yıl önce batan Kurtuluş Gemisi anısına tören yapıldı - Son Dakika

Balıkesir'de, 80 yıl önce Marmara Adası kuzey sahilinde Saraylar Mahallesi açığında batan Kurtuluş Gemisi anısına tören düzenlendi.

Kaymakam Esra Demirtaş, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, ve beraberindeki öğretim üyeleri ile ve Türk Kızılayı temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen anma töreninde, saygı duruşunun ardından denize çelek bırakıldı.

Daha sonra Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ile Dekan Mustafa Sarı günün önemini belirten konuşma yaptı.

Program, Saraylar Mahallesi'nde "Derin Mavi-1 Kurtuluş Gemisi ve 80 Yıllık Dostları" isimli fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

İkinci Dünya Savaşı'nda Yunanlılara 4 kez insani yardım malzemesi götüren Kurtuluş gemisi, 5'inci seferinde 20 Şubat 1942'de Marmara Adası yakınında Domuz Burnu'na çarparak batmış, 34 kişilik mürettebat karaya çıkarak kurtulmuştu.