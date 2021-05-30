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Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor - Son Dakika
BBC

Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor

30.05.2021 16:29

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden Profesör Mustafa Sarı, son günlerde Marmara Denizi'nin yüzeyini kaplayan deniz salyası hakkında açıklamalarda bulundu. Sarı, asıl korktukları noktanın derinliklerdeki deniz salyaları olduğunu belirterek, "Yüzeyde gördüğümüz, yüzeyi kaplayan yapılar aslında müsilaj oluşumunun son aşaması. Bizim asıl korkumuz yüzeyin altındaki müsilaj, buzdağının görünmeyen kısmı" ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'nde geçen yılın sonlarında başlayan ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj, korkutan boyutlara geldi. İstanbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, körfezler ve kıyılarda görülen müsilajla ilgili endişe veren bir başka detay daha ortaya çıktı.

DAHA CİDDİ SORUNLARA NEDEN OLABİLİR

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden Profesör Mustafa Sarı, deniz salyasında asıl korkulan konunun daha derinlerdeki salyalar olduğunu ve bu durumun ciddi sorunlara neden olabileceğini söyledi.

Sarı, "Yüzeyde gördüğümüz, yüzeyi kaplayan yapılar aslında müsilaj oluşumunun son aşaması. Bizim asıl korkumuz yüzeyin altındaki müsilaj, orası buzdağının görünmeyen kısmı" diye konuştu.

Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin altı endişe veriyor

"ÖNÜMÜZÜ GÖREMEZ HALDEYDİK"

Marmara Denizi'nde inceleme yapmak için dalış gerçekleştirdiklerini ancak 12 metreden ileri gidemediklerini belirten Sarı, "Marmara Denizi için konuşursak, ilk olarak deniz yüzeyinden 5 metre aşağıda başlıyor, 15-20 metrelere kadar gidiyor. Ancak şu anda yüzeyden başlıyor ve 30 metre derinliğe kadar iniyor. Henüz bu sabah Marmara Denizi'ne daldım e 12 metreden derine inemedim. Elimizde fenerlerimiz olduğu halde önümüzü göremez halde olduğumuz için 12 metreden gerdi döndük" dedi.

"BALIKLAR MÜSİLAJ NEDENİYLE ÖLÜYOR"

Müsilajın balık ölümlerine neden olduğunu belirten Prof. Mustafa Sarı, "Dört hafta önce Bandırma sahillerinde her türden binlerce balık öldü, müsilaj nedeniyle öldü. Şu anda Büyükada civarında 42-43 metre derinlikte bulunan kırmızı mercanların önemli kısmının müsilaj yüzünden öldü" ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor

Marmara Denizi, Üniversite, Denizcilik, Balıkesir, Bandırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor - Son Dakika

BBC

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