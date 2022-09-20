Palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürmeye devam ediyor - Son Dakika
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Palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürmeye devam ediyor

20.09.2022 12:01

Marmara Denizi'nde avlanılan palamut, balıkçıları sevindirmeye devam ediyor.

Marmara Denizi'nde avlanılan palamut, balıkçıları sevindirmeye devam ediyor.

Ağlara takılan bol miktarda palamutla limana dönen Tekirdağlı balıkçıların yüzü gülüyor.

Bol miktarda yakalanan palamut fiyatlara da yansıyor. Palamudun tanesi iriliğine göre 40 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların Marmara ve Karadeniz'de palamuda ağ atmaya devam ettiğini söyledi.

Karadeniz'de palamudun daha da bol olduğunu anlatan Pehlivanoğlu, "2 haftadır balıkçıların yüzü palamut ile gülüyor. Bu sene son yıllarda olmadığı kadar bol palamut var. Balıkçılar kıyıya boş dönmüyor. Palamut kendini iyice gösterince fiyatlar da aşağı düştü. Balığın bol olması sadece balıkçıları değil vatandaşları da sevindiriyor. Vatandaşlarımız da uygun fiyata bol bol balık yiyebiliyor." dedi.

Balıkçı Hasan Erol da palamudun iki haftadır tezgahları şenlendirdiğini dile getirdi.

Erol, palamut bolluğun devam etmesini beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Palamut avcılığı çok güzel gidiyor. Palamut bol olunca fiyatlar da uygun oluyor. İriliğine göre fiyatlar değişiyor. Tanesi 40 liradan 80 liraya kadar palamut var. Herkese bütçesine uygun palamut var. Bu sene palamut çok olunca ufak balıklar tezgahta az yer alıyor. Bazı vatandaşlar ufak tür balık istiyor. Balıkçıların hepsi neredeyse palamut avcılığı yapıyor. Bu aralar hamsi ve istavrit az çıkıyor. 'Bu sene vatandaşlar palamuda doydu' diyebiliriz."

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Kaynak: AA

Marmara Denizi, Karadeniz, Tekirdağ, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürmeye devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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