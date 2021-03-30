Marmara Denizi'nde avlanmaya çıkan balıkçı kayboldu - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinden avlanmak üzere Marmara Denizi'ne açılan balıkçı Mehmet Şenses(72), kayboldu. Teknesi bulunan Şenses'in bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri aramayı sürdürüyor.

Marmara Ereğlisi ilçesinde yıllardır balıkçılık yapan Mehmet Şenses, dün sabah kendisine ait tekneyle avlanmak üzere Marmara Denizi'ne açıldı. Gün boyu kendisinden haber alınamayan Şenses'in denize açıldığı teknesi akşam saatlerinde kıyıya vurduğu görüldü. Yakınları kendisinden haber alamadıkları Şenses'in durumunu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Komutanlığa ait bot ve AFAD ekiplerinin de katılımıyla deniz ve kıyıda arama çalışmaları başlatıldı. Şenses'in son olarak görüldüğü bölgede arama çalışmalarına dalgıç ekipleri de destek verirken, henüz izine rastlanılmadı.

'ACEMİ DEĞİLDİ'

Kayıp balıkçı, Mehmet Şenses'in ağabeyi Süleyman Şenses, kardeşinin ilk kez denize açılmadığı, acemi olmadığını belirterek, "Her gün denize çıkan biriydi. Dün değil, devamlı denize çıkıyordu. Şimdiye kadar da böyle bir şey görmedik. olmadı. Yani bu usta balıkçı,

acemi değil. İyi bir adamdı, ne diyeyim, aramalar sürüyor" dedi.

- Ereğlisitekirdağ