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MARMARA DENİZİ'NDE BALIKÇILAR AYLAR SONRA İLK AĞLARINI ÇEKTİ - Son Dakika

MARMARA DENİZİ'NDE BALIKÇILAR AYLAR SONRA İLK AĞLARINI ÇEKTİ

01.09.2021 03:21

2021-2022 Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılmasının ardından "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar ilk ağlarını çekti.

2021-2022 Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılmasının ardından "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar ilk ağlarını çekti. 4.5 ay sonra çekilen ilk ağdan yaklaşık, 15 kasa barbun, istavrit ve sardalya balığı çıktı.

2021 yılının Nisan ayında gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. 1 Eylül itibariyle yasak kalktı. Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda da bir süredir balık avlayamayan balıkçılar hazırlıklarına 31 Ağustos'un öğle saatlerinde başladı. Akşam saatlerinde Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda İstanbul Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açılış töreni ile sezon açıldı. Elmas Kardeşler isimli av gemisi Marmara Denizi'ne açıldı. Gemiye Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Karaca, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz binerek açıldı. Gemi tayfası vira Bismillah diyerek denize ağ attı. 4.5 ay sonra ilk ağlar 'Haydi hop' diyerek çekildi. İlk ağdan yaklaşık, 15 kasa barbun, istavrit ve sardalya balığı çıktı. Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar, bugün itibariyle Karadeniz, Marmara ve Ege'de avlanmaya devam edecek. Akdeniz'de ise balıkçılar, 15 Eylül itibaren Akdeniz'de denizlere açılacak. Denizlerde avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibariyle sona erecek.

'SEZONUN AÇILIŞI ŞEREFİNE AĞ ATTIK"

Gemide görevli balıkçı Ali Rıza Işık 'İlk molamız, ağı çekerken biraz zorlandık ama bazen böyle aksilikler de olabiliyor. Ama gayet normal yani bunlar. Bundan daha kötüsü de oluyor. Çok rahatı da oluyor ama şu anda iyi bence çıkan balık. Bir sıkıntımız yok çok şükür. Yani ilk ağa göre normal. Çünkü şu anda palamut zamanı aslında yani biz burada sezonun açılışı diye sezonun şerefine bir ağ attık. Buna da şükür diyelim. Kilo olarak söyleyemem ama aşağı yukarı on on beş kasa balık var" dedi.

'MÜSİLAJIN BALIKLARA OLUMSUZ BİR ETKİSİ OLMADI"

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay 'Önemli bir gün. 1 Eylül itibariyle saat 00.00'da balık avcılığımız başlıyor. Yapılan gözlemler ve ön deneme avcılıklar son derece bereketli olduğunu gösteriyor denizlerimizin. endişeyle ve şüpheyle yaklaştık ama bu müsilajın Marmara'da özellikle balığa büyük balık türlerine herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını gözlemledik. Yani yaz boyunca Marmara'da balık çoktu. Diğer dip canlılarına olan etkileri farklı ama balığa çok olumsuz bir etkisi olmadı. Bazı bölgelerde müsilaj var. Dipte var. Dibe çöktü bunları biliyoruz. Lakin eskiden de vardı.. Yani bu sadece geçtiğimiz 2021'in problemi değil. 2008'de de müsilaj vardı. Yine başka denizlerde de farklı denizlerde de olabiliyor" diye konuştu.

'BU SENE BALIĞIN BEREKETLİ OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ"

Geminin kaptanı ve reisi Davut Toker 'Deneme amacıyla ağ attık. Aramadan, incelemeden attık bu ağı çektiğimiz balık yeterli ona rağmen. Bu sene denizin bereketli olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

MARMARA DENİZİ'NDE BALIKÇILAR AYLAR SONRA İLK AĞLARINI ÇEKTİ
MARMARA DENİZİ'NDE BALIKÇILAR AYLAR SONRA İLK AĞLARINI ÇEKTİ
MARMARA DENİZİ'NDE BALIKÇILAR AYLAR SONRA İLK AĞLARINI ÇEKTİ
MARMARA DENİZİ'NDE BALIKÇILAR AYLAR SONRA İLK AĞLARINI ÇEKTİ

Marmara Denizi, Marmara, Nisan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARA DENİZİ'NDE BALIKÇILAR AYLAR SONRA İLK AĞLARINI ÇEKTİ - Son Dakika


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