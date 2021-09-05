Marmara Denizi'nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Marmara Denizi'nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti

Kadıköy- Fenerbahçe açıklarında vapurdan düşen bir adam ekipler tarafından sudan çıkartıldı

Vapurdakilerin merakla beklediği olayda yaşlı adam hayatını kaybetti

İSTANBUL - Kadıköy Fenerbahçe açıklarında yaşlı bir adam, seyir halinde olan vapurdan denize düştü. Ekiplerin adamı kurtardığı anlar ve vatandaşların merakla bekleyişi kameralara yansırken, iskeleye çıkartılan adam hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 14.50 sıralarında Kadıköy Fenerbahçe açıklarındaki bir vapurda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 yaşlarında yaşlı bir adam, Adalar seferini yapan vapurda seyretmeye başladı. Bir süre sonra adam henüz bilinmeyen bir nedenle geminin güvertersinden denize düştü. Adamın düştüğünü gören vatandaşlar durumu mürettebata bildirdi. Kaptanın ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevlileri, suyun yüzeyinde bilinci kapalı olarak bulunan adamı bota alarak Üsküdar iskelesine çıkarttı. Üzerinden kimlik çıkmayan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan yaşanan can pazarı ve vatandaşların merakla bekleyişi ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların düşen adamı bekleyişi ve ekiplerin arama çalışmaları görülüyor.