MARMARA DENİZİ'NDE CANLILARA YENİ YUVA - Son Dakika
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MARMARA DENİZİ'NDE CANLILARA YENİ YUVA

04.06.2022 14:54
MARMARA DENİZİ'NDE CANLILARA YENİ YUVA

MARMARA Denizi'ne biyoçeşitliliği arttırmak amacıyla 60 resif bırakıldı.

MARMARA Denizi'ne biyoçeşitliliği arttırmak amacıyla 60 resif bırakıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Resiflerde yaptığımız gözlemlerde bölgelerde yaklaşık olarak 17 çeşit balığın olduğunu gördük" dedi.  İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Benal Gül ise "Yapay resifleri attıktan sonra da bölgede biyoçeşitliliğin arttığını birçok deniz canlısının bizim yapay resiflerimiz üzerinde yuvalandığını hatta ürediğini tespit ettik" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün desteği ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan yapay resif projesinde Heybeliada çevresine 60 yapay resif bırakıldı.

Yapay resiflerin Marmara Denizi'ne yerleştirilmesinin amacının ise küçük balıkçılığı desteklemek, biyolojik çeşitliliği arttırmak, yasadışı balıkçılık operasyonlarını engellemek, çeşitli nedenler ile kaybolmuş veya zarar görmüş habitatların eksikliğinin gidermek olduğu belirtildi. Resiflerin yerleştirme çalışmasına İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, İl Tarım Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan da katıldı.

"BU RESİFLERİNDE BALIK ÜREMESİNİ SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, projenin 2019 yılında başladığı belirterek "Denizdeki biyoçeşitliliği arttırmak ve trol avcılığına karşı mücadele etmek için yaptığımız bir projeydi. Adalar bölgesinde ve Sarayburnu'nda denizlere resif atmak suretiyle beton blokları atıyoruz. Bu resiflerinde balık üremesini sağlamak istiyoruz. Bugüne kadar 660 adet balık üretim resifi ve 39 anti trol attık. Çalışmalarımı devam edecek. Attıktan sonra durmuyoruz. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile sürekli gözlemliyoruz. Daha önce attığımız resiflerde yaptığımız gözlemlerde bölgelerde yaklaşık olarak 17 çeşit balığın olduğunu gördük. Yaptığımız çalışmaların başında denetimlerimize devam ediyoruz. Balıkçılarımızın 20-30 yıldır gözükmeyen uskumru balığının ve kalamar balığının görüldüğünü söylüyor. Şu anda Adalar bölgesindeyiz. 60 adet resifi buraya atacağız. 90 tane ise Sarayburnu önüne atacağız. Burada dediğim gibi günün sonunda sürekli olarak yeni alanlar tespit edildikçe atacağız. Alanlarımızı üniversitemiz ile karar veriyoruz" dedi.

"RESİF SAYISI 660'A ÇIKACAK"

Projeye danışmanlık yapan İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Benal Gül ise "Yapay resifler, İstanbul kıyıları ile için oldukça gerekli alanlar. Bugün ve yarın yapacağımız çalışmalar ile 2 alan tamamlanmış olacak. Üçüncü alanın yerleştirme çalışmaları devam ediyor. Dördüncü alanın yerleştirmesi ise önümüzdeki günlerler de gerçekleşecek. Yaptığımız çalışmalar ile yapay resiflerin gelişimini takip ediyoruz. Biz yapay resifleri atmadan öne oldukça yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Resifleri atılacağı bölgeleri seçerken zemin yapısı çamur ve yıpranmış alanları tercih ettik. Yapay resifleri attıktan sonra da bölgede biyoçeşitliliğin arttığını birçok deniz canlısının bizim yapay resiflerimiz üzerinde yuvalandığını hatta ürediğini tespit ettik. Dolayısıyla yapay resiflerin doğru bir uygulama olduğunu söyleyebilirim" dedi.  Yarın ise Sarayburnu açıklarına 90 adet resif bırakılmasıyla Marmara Denizi'ndeki yapay resif sayısı 660'a çıkacak.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

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