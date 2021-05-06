Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu sürüyor! Gemlik Körfezi sarıya boyandı - Son Dakika

Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu sürüyor! Gemlik Körfezi sarıya boyandı

06.05.2021 16:57

Marmara Denizi'nin kabusu haline gelen deniz salyasının son hedefi Gemlik Körfezi oldu. Uydudan bile görülebilen deniz salyası, körfezi adeta istila etmiş durumda.

Bursa'nın Marmara Denizi'ne kıyısı olan Mudanya ve Gemlik ilçelerinde vatandaşların başı deniz salyası ile dertte, denizdeki salya tabakası denizdeki canlıların ölümüne sebep olurken tekneleri de çalışmaz hale getirdi. Kısıtlama sebebiyle evlerine kapanan ilçe sakinleri; "Sabah kalktığımızda pencere ve balkondan denize bakarak rahatlıyorduk. Salyalar yüzünden artık öyle bir imkanımız kalmadı. Evlere tıkandık, kaldık" dediler.

"DENİZE GİRİLMESİNE BİLE ENGEL OLABİLİR"

Gemlik Körfezi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan salya istilası öğle saatlerinde etkisini arttırıp neredeyse tüm körfezi kapladı. Körfez tamamen sarıya boyanmış bir halde görüntülenirken, vatandaşlar körfezde İzmit ve Kocaeli örneğindeki gibi temizlik yapılmasını istediler. Uzmanlar ise 3 aydır devam eden istilanın uzun vadede ciddi balık ölümlerine ve hatta denize bile girilmesine engel olabileceğini ifade ediyor.

"EKOLOJİK BİR OLAY"

Öte yandan konuyla ilgili Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada olayın kirlilik olmayıp doğal bir olay olduğu belirtilerek, "Özellikle ilkbahar mevsiminde Gemlik, Mudanya ve Karacabey açıklarında görülen plankton çoğalmaları herhangi bir deniz kirliliği olmayıp doğal bir ekolojik olay olarak tanımlanmaktadır" denildi.

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü açıklamasında, "Son dönemlerde basında yer alan haberlerde denizlerimizde beyazımsı kirlilik gözüktüğü belirtilmekte ve bu hususların incelenmesi talep edildiğinden, aşağıda açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur. Ülkemizin bir çok noktasındaki denizlerde ve özellikle Marmara denizimizde genellikle ilkbahar mevsiminde deniz suyunun ısınması ile denizlerdeki oksijenin en önemli kaynağı olan planktonların aşırı çoğalması olayı gerçekleşen bu olay plankton patlaması olarak adlandırılmaktadır. Deniz suyu üzerinde yeşil, sarı, kırmızı, kahverengi veya beyaz renkte görülen bu plankton çoğalmaları daha çok kapalı koylarda ve körfezlerde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ilkbahar mevsiminde Gemlik, Mudanya ve Karacabey açıklarında görülen plankton çoğalmaları herhangi bir deniz kirliliği olmayıp doğal bir ekolojik olay olarak tanımlanmaktadır" ifadelerine yer verildi

Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu sürüyor! Gemlik Körfezi sarıya boyandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu sürüyor! Gemlik Körfezi sarıya boyandı - Son Dakika


YORUMLAR (9)
  • Hadi Bakam: Serseri bol bir kent bir de bu üstüne tuz biber oldu.Aklı olan kaçsın İçindekiler Allaha emanet yaşıyor.... Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • Erdem: Buradan BBBB sesleniyorum kumla kurşunlu sahillerini yüzme sezonuna kadar temizleyin para yok demeyin halk plajına girerken 5 tl alsan yeter 2 lira tuvalete veren 5 tl plaja da verir bizlerde temiz sahilde denize gireriz Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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