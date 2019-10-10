Marmara Denizi'nde deprem
51 dakika önce
Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem oldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:08 Kaynak: AA
Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem hissedildi.
Deprem Yalova'ya 3,71 kilometre uzaklıkta ve 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi.
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