Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem hissedildi.

Deprem Yalova'ya 3,71 kilometre uzaklıkta ve 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi.