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Marmara Denizi'nde deprem

1 saat önce

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem oldu.

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem hissedildi.

Deprem Yalova'ya 3,71 kilometre uzaklıkta ve 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi.

Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi, Deprem, Yalova, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:00 Kaynak: AA
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