Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde deprem: İstanbul bir kez daha sallandı
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Marmara Denizi'nde deprem: İstanbul bir kez daha sallandı

13 dakika önce

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde deprem: İstanbul bir kez daha sallandı, System.String[]

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.

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Marmara Denizi, Silivri, AFAD, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:30 
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