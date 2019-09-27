Marmara Denizi'nde deprem: İstanbul bir kez daha sallandı
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Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:30
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