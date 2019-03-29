Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde Fırtına Uyarısı

Marmara Denizi'nde Fırtına Uyarısı

24 dakika önce

Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün akşam etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'nde Fırtına Uyarısı, System.String[]
Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün akşam etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:20 Kaynak: AA

Marmara Denizi, Güncel
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