Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu
Son Dakika Güncel Haber

Marmara Denizi'nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu

1 saat önce

Marmara Denizi'nde gün batımında oluşan manzara izleyenleri mest etti.

Marmara Denizi'nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu, System.String[]

Marmara Denizi'nde gün batımında oluşan manzara izleyenleri mest etti. Mavi ile kızılın buluştuğu anlar kameralara yansıdı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Balyanoz Koyu'nda güneşin batmaya başlamasıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü Marmara Denizi'ne yansıyınca etkileyici bir manzara ortaya çıktı. Birçok vatandaş cep telefonları ile manzarayı görüntülerken, bazı vatandaşlar ise manzara karşısında oltalarıyla balık tutmanın keyfini çıkardı.

"BU MANZARAYA DOYUM OLMAZ"

Gün batımına karşı oltasıyla birlikte balık tutan Ahmet Kale, "Bak şu manzaraya doyum olmaz. Balık fazla tutmaya gerek yok. Zaten 15-20 tane tuttuk. Fazla tutacaktık ama hava çok açık değil. Bugün gece olduğu için bu kadar yeterli" dedi.

(Samet Kahraman/İHA)

Marmara Denizi, Kocaeli, Darıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karısını baltayla öldüren adam atıyla kaçmaya çalışırken yakalandı
Hava şartları nedeniyle hamsi 3 günde fiyatını 5'e katladı Samsun'da sezonun en büyük yayın balığı yakalandı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tank palet yanıtı: Tüm gerçekleri halkımla paylaşmaya devam edeceğim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 22:57:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]