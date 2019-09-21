Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu
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Marmara Denizi'nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu

24 dakika önce

Marmara Denizi'nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturduKOCAELİ - Marmara Denizi'nde gün batımında oluşan manzara izleyenleri mest etti.

Marmara Denizi'nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu

KOCAELİ - Marmara Denizi'nde gün batımında oluşan manzara izleyenleri mest etti. Mavi ile kızılın buluştuğu anlar kameralara yansıdı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Balyanoz Koyu'nda güneşin batmaya başlaması ile birlikte kızıla bürünen gökyüzü Marmara Denizi'ne yansıyınca etkileyici bir manzara ortaya çıktı. Birçok vatandaş cep telefonları ile manzarayı görüntülerken, bazı vatandaşlar ise manzara karşısında oltalarıyla balık tutmanın keyfini çıkardı.

"Bu manzaraya doyum olmaz"

Gün batımına karşı oltasıyla birlikte balık tutan Ahmet Kale, "Bak şu manzaraya doyum olmaz. Balık fazla tutmaya gerek yok. Zaten 15-20 tane tuttuk. Fazla tutacaktık ama hava çok açık değil. Bugün gece olduğu için bu kadar yeterli" dedi.

Marmara Denizi'nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Marmara Denizi, Kocaeli, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:23 Kaynak: İHA
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