Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde Gün Doğumu Büyülüyor

Marmara Denizi'nde Gün Doğumu Büyülüyor

1 saat önce

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte Marmara Denizi'nin kıyıları kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Marmara Denizi'nde Gün Doğumu Büyülüyor, System.String[]
Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte Marmara Denizi'nin kıyıları kartpostallık görüntülere sahne oldu. Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gün doğumu izleyenleri adeta büyülüyor.

Tekirdağ'ın Merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan sahil alanda sabahın ilk ışıklarıyla oluşan görsel şölen ilgi odağı oluyor. Görenlerin hayran kaldığı Marmara Denizi'nin üzerindeki gün doğumu fotoğraf çekmek isteyenlerin vazgeçilmezi oluyor.

Deniz kızıla büründü

Gün doğumunda Süleymanapaşa'nın sahil kesimi kızıla bürünürken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte balıkçı kayıklarının denize açılması ve martılarında deniz yüzeyinde yiyecek aramasıyla birlikte oluşan görsel şölen kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:09 Kaynak: İHA

Merkez, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Marmara Denizi, Güncel
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