Marmara Denizi'nde kaçak avcılıkta kullanılan trol kapıları bulundu - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Süleymaniye İlçe Tarım Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Marmara Denizi'nde arama tarama faaliyetinde bulundu. Kumbağ Mahallesi açıklarında yapılan aramalarda kaçak avcılıkta kullanılan trol kapıları ile ağları bulundu. Denizden çıkarılan malzemelere el konulurken, soruşturma başlatıldı.

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