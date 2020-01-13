Marmara denizi'nde kirlilik uyarısı... tüm arıtma tesisleri ileri biyolojik olmalı 4 - Son Dakika

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Marmara denizi'nde kirlilik uyarısı... tüm arıtma tesisleri ileri biyolojik olmalı 4
6 saat önce
MARMARA DENİZİ'NDE KİRLİLİK UYARISI... TÜM ARITMA TESİSLERİ İLERİ BİYOLOJİK OLMALI 4.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:26 Kaynak: DHA
MARMARA DENİZİ'NDE KİRLİLİK UYARISI... TÜM ARITMA TESİSLERİ İLERİ BİYOLOJİK OLMALI 4
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