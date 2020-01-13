Marmara denizi'nde kirlilik uyarısı... tüm arıtma tesisleri ileri biyolojik olmalı 4 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara denizi'nde kirlilik uyarısı... tüm arıtma tesisleri ileri biyolojik olmalı 4 - Son Dakika

Marmara denizi'nde kirlilik uyarısı... tüm arıtma tesisleri ileri biyolojik olmalı 4

6 saat önce

MARMARA DENİZİ'NDE KİRLİLİK UYARISI... TÜM ARITMA TESİSLERİ İLERİ BİYOLOJİK OLMALI 4.

MARMARA DENİZİ'NDE KİRLİLİK UYARISI... TÜM ARITMA TESİSLERİ İLERİ BİYOLOJİK OLMALI 4

Marmara denizi'nde kirlilik uyarısı... tüm arıtma tesisleri ileri biyolojik olmalı 4

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:26 Kaynak: DHA
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