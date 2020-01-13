Marmara denizi'nde kirlilik uyarısı... tüm arıtma tesisleri ileri biyolojik olmalı 1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara denizi'nde kirlilik uyarısı... tüm arıtma tesisleri ileri biyolojik olmalı 1 - Son Dakika

Marmara denizi'nde kirlilik uyarısı... tüm arıtma tesisleri ileri biyolojik olmalı 1

7 saat önce

MARMARA DENİZİ'NDE KİRLİLİK UYARISI... TÜM ARITMA TESİSLERİ İLERİ BİYOLOJİK OLMALI 1 (Havadan görüntüler)

MARMARA DENİZİ'NDE KİRLİLİK UYARISI... TÜM ARITMA TESİSLERİ İLERİ BİYOLOJİK OLMALI 1 (Havadan görüntüler)

Marmara denizi'nde kirlilik uyarısı... tüm arıtma tesisleri ileri biyolojik olmalı 1

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı
İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak

Son Dakika Haberleri
19:13 Çavuşoğlu: "(Libya için) Muhtemel bir ateşkesin modalitelerini içeren taslak bir metin ortaya... - Son Dakika
19:12 Mısır'ın eski Dışişleri Bakan Yardımcısından Hedasi Barajı müzakereleri açıklaması - Son Dakika
19:11 Süt zannettiği deterjanı içen 4 yaşındaki Yağmur hastanelik oldu - Son Dakika
19:11 Sivas'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
19:07 Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 19:14:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmara denizi'nde kirlilik uyarısı... tüm arıtma tesisleri ileri biyolojik olmalı 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]