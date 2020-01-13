Marmara denizi'nde kirlilik uyarısı... tüm arıtma tesisleri ileri biyolojik olmalı 1 - Son Dakika

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Marmara denizi'nde kirlilik uyarısı... tüm arıtma tesisleri ileri biyolojik olmalı 1
7 saat önce
MARMARA DENİZİ'NDE KİRLİLİK UYARISI... TÜM ARITMA TESİSLERİ İLERİ BİYOLOJİK OLMALI 1 (Havadan görüntüler)
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:12 Kaynak: DHA
MARMARA DENİZİ'NDE KİRLİLİK UYARISI... TÜM ARITMA TESİSLERİ İLERİ BİYOLOJİK OLMALI 1 (Havadan görüntüler)
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